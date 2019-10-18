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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
تشهد المزارات الأثرية على مستوى الجمهورية، مطلع شهر نوفمبر المقبل، تطبيق أسعار التذاكر الجديدة التي أقرها المجلس الأعلى للآثار للسياح الأجانب فقط.
وقالت وزارة الآثار، في بيان، إن زيادة أسعار التذاكر تساعد على ارتفاع الموارد في الوزارة، وتعتبر زيادة لا تذكر مقارنة بما يحدث في العالم.
وحصل "الخليج 365" على القائمة الكاملة بالأسعار الجديدة على النحو التالي:
كانت هذه تفاصيل خبر التطبيق أول نوفمبر.. ننشر أسعار التذاكر الجديدة لزيارة المناطق الأثرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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