"انخفاض 9 درجات ليلًا.. وأمطار".. تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على أقصى غرب البلاد وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين.

والرياح تكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 21 30

شبين الكوم 20 31

طنطا 19 30

دمنهور 18 29

الإسكندرية 18 28

بلطيم 19 26

مطروح 17 25

السلوم 17 25

سيوة 21 32

بورسعيد 24 28

دمياط 24 27

الزقازيق 21 32

الإسماعيلية 19 31

السويس 21 31

العريش 21 28

رفح 22 28

رأس سدر 20 33

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نخل 19 29

نويبع 27 29

طابا 25 29

كاترين 15 25

الطور 25 30

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 26 33

مرسى علم 27 29

الفيوم 21 33

بني سويف 20 33

المنيا 19 34

أسيوط 19 35

سوهاج 21 36

قنا 23 36

الأقصر 25 38

أسوان 26 39

أبوسمبل 27 37

الوادي الجديد 24 38

شلاتين 26 35

أبو رماد 26 34

حلايب 25 33

رأس حدربة 26 33