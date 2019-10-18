محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد : أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية، أماكن وفرص سقوط الأمطار، خلال يومي 18 و19 أكتوبر الجاري. وجاءت فرص سقوط الأمطار كالآتي:​ اليوم ١٨ أكتوبر: Advertisements من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وتمتد نحو الداخل. السبت ١٩ أكتوبر: من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية. وكان المركز أعلن، أمس الخميس، أن أمطارًا تصل شدتها إلى ٧ مم سقطت على سواحل البحر الأحمر الشمالية وقلت شدتها على أجزاء من وسط الصعيد والوادي الجديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور| "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن سقوط الأمطار السبت والأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.