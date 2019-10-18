اشتباكات مسلحة في المكسيك بعد اعتقال نجل زعيم عصابة مخدرات

اعتقلت قوات الأمن المكسيكية في مدينة كولياكان أحد أبناء زعيم المخدرات خواكين جوزمان الشهير باسم "إل تشابو" الذي يقضي عقوبة السجن في الولايات المتحدة.

وأدى اعتقال أوفيديو جوزمان إلى اندلاع معارك عنيفة بالأسلحة النارية في عدة أحياء من المدينة التي تعتبر معقل عصابة كارتل "سينالوا" التي يرأسها خواكين.

وذكرت محطتا "تليفيزا" و"ميلينيو" أن قوات الأمن أكدت اعتقال أوفيديو جوزمان الذي يُعتقد أنه??? ???وإخوته من العناصر النافذة في المنظمة منذ حبس والدهم في الولايات المتحدة.

وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور للصحفيين إن مجلس وزرائه الأمني سيدلي بمعلومات عن الوضع في هذه القضية خلال وقت لاحق.

وأكدت شرطة ولاية سينالوا أن عدة سجناء هربوا من سجن خلال الفوضى التي استمرت لساعات. وأظهرت لقطات مصورة مجموعة من 20 رجلا على الأقل تجري في الشوارع. ولم تتضح على الفور أعداد الهاربين.

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