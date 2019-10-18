قادة الاتحاد الأوروبي يوافقون على اتفاق بريكست مع بريطانيا

وافق قادة دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على الاتفاق الجديد الذي توصلت إليه بروكسل مع لندن لخروج بريطانيا من التكتل الأوروبي (بريكست).

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن قمة رؤساء الدول والحكومات «تبنت هذا الاتفاق. ويبدو أننا نقترب كثيراً من المرحلة النهائية»، وذلك في تصريحات للصحافيين بعد لقاء بين القادة الأوروبيين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وتعهدت دول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، بتقديم دعم لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ في الموعد المحدد لذلك في الأول من نوفمبر القادم.

وسيعرض الاتفاق الجديد، الآن، أمام البرلمان البريطاني للمصادقة عليه. وهو أمر غير محسوم.

ويأمل جونسون في إقرار الاتفاق في تصويت بجلسة استثنائية للبرلمان يوم السبت، لتمهيد الطريق نحو خروج منظم من التكتل يوم 31 أكتوبر الجاري.

لكن حزباً من أيرلندا الشمالية يحتاجه جونسون لتمرير الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه بعد أسابيع من التفاوض، رفض تأييد الاتفاق.

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كما قال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين في بروكسل إنه «غير راض» عن الاتفاق وسيصوت ضده. وقال نواب من حزب العمال إنه طُلب منهم التصويت يوم السبت لصالح إجراء استفتاء آخر.

ويبقِي الاتفاق الجديد إيرلندا الشمالية ضمن المنطقة الجمركية للمملكة المتحدة، لكن ستُفرض رسوم على السلع التي تعبر من البر الرئيسي لبريطانيا إلى إيرلندا الشمالية إذا كان من المعتقد أنها ستواصل طريقها إلى إيرلندا والسوق الأوروبية الموحدة.

لكن الحزب الديمقراطي الوحدوي، وهو حزب من إيرلندا الشمالية يدعم حكومة جونسون، قال إن النص غير مقبول.

وقالت زعيمة الحزب آرلين فوستر ونائبها نايجل دودز، في بيان «سنواصل العمل مع الحكومة لنحاول التوصل إلى اتفاق معقول مناسب لإيرلندا الشمالية ويحمي السلامة الاقتصادية والدستورية للمملكة المتحدة».

ولا يحظى جونسون بأغلبية في البرلمان المؤلف من 650 مقعداً، وعملياً يحتاج إلى 320 صوتاً للتصديق على الاتفاق يوم السبت.

وقال رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، اليوم الخميس، إن المجلس مستعد لتقييم وربما إقرار النص الجديد لاتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.