حالة الطقس: انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتكون ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 27 – 18، الخالصة (كريات شمونه) 30 - 1–، صفد 25 – 17، طبرية 32 – 20، الناصرة 28 – 23، حيفا 28 – 21، يافا 27 – 22، القدس المحتلة 26 – 17، عسقلان 27 – 21، عين جدي (البحر الميت) 32 – 27، بئر السبع 29 – 19، أم رشرش (إيلات) 34 – 24.

أما يوم غد، السبت، فمن المتوقع أن يكون الجو غائما جزئيا، كما يتواصل انخفاض درجات الحرارة، وخاصة في المناطق الجبلية، ويحتمل سقوط أمطار محلية في شمالي البلاد.

أما الأحد، فمن المتوقع أن يكون الجو غائما جزئيا، وتكون درجات الحرارة دون المعدلات السنوية بقليل، وخاصة في المناطق الجبلية. ويحتمل سقوط أمطار محلية في شمالي ووسط البلاد.