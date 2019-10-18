الموجز
أصدرت السفارة السعودية لدى لبنان، اليوم ، بيانًا عاجلًا حذرت فيه رعاياها في لبنان من التواجد أماكن المظاهرات .
ونشر الحساب الرسمي للسفارة السعودية بـ لبنان بموقع تويتر تنبيها جاء فيه : تنبيه
نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، وحرصاً على سلامة المواطنين السعوديين، تود سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت من جميع المواطنين المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات.
كانت هذه تفاصيل خبر «بعد تصاعد الاحتجاجات في لبنان»...السفارة السعودية في بيروت تحذر رعاياها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.