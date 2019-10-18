«بعد تصاعد الاحتجاجات في لبنان»...السفارة السعودية في بيروت تحذر رعاياها

الموجز

أصدرت السفارة السعودية لدى لبنان، اليوم ، بيانًا عاجلًا حذرت فيه رعاياها في لبنان من التواجد أماكن المظاهرات .

ونشر الحساب الرسمي للسفارة السعودية بـ لبنان بموقع تويتر تنبيها جاء فيه : تنبيه

نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، وحرصاً على سلامة المواطنين السعوديين، تود سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت من جميع المواطنين المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات.