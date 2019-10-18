بيلوسي: الاتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا هو عار

اعتبرت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​ وزعيم "الديمقراطيين" ب​مجلس الشيوخ الأميركي​ ​تشاك شومر​ أن "الاتفاق بين ​الولايات المتحدة​ و​تركيا​ لوقف هجوم أنقرة في ​شمال شرق سوريا​ هو عار".

واوضح بيلوسي وشومر في بيان مشترك أن "الاتفاق يقوض بشكل خطير مصداقية ​السياسة​ ​الخارجية الأميركية​ ويبعث برسالة خطيرة لحلفائنا وأعدائنا على حد سواء بأنه لا يمكن الوثوق في كلامنا. الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ لم يتخل عن شيء والرئيس ​ترامب​ قدم له كل شيء".

من جانبه، أعلن شومر أن "مجلس النواب سيصوت الأسبوع المقبل على حزمة ​عقوبات​ مدعومة من الحزبين ضد تركيا".

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