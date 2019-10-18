وزير الاقتصاد الفرنسي يحذر من عواقب فرض ترامب لرسوم جمركية على سلع أوروبية

حذّر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير من انه إذا مضى الرئيس دونالد ترامب في خطته بفرض رسوم جمركية على السلع الأوروبية بسبب الخلاف حول شركة إيرباص، فسيكون لذلك تداعيات "ملموسة"، مشددا على أن "هذا لن يكون في مصلحة الولايات المتحدة، ولن يكون في مصلحة الاتحاد الأوروبي، وسيكون له بالطبع عواقب سلبية على مستوى النمو العالمي".
وقال لومير للصحافيين بعد اجتماعه مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين ان "هذه القرارات سيكون لها عواقب سلبية للغاية سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية"، محذار الولايات المتحدة من "فتح جبهة أخرى في حروبها التجارية"، مشيرا الى أنه مع تباطؤ الاقتصاد العالمي "أعتقد أن مسؤوليتنا هي بذل قصارى جهدنا لتجنب هذا النوع من النزاعات".
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