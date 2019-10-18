وزير الاقتصاد الفرنسي يحذر من عواقب فرض ترامب لرسوم جمركية على سلع أوروبية

حذّر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير من انه إذا مضى الرئيس ​دونالد ترامب​ في خطته بفرض ​رسوم جمركية​ على السلع الأوروبية بسبب الخلاف حول شركة ​إيرباص​، فسيكون لذلك تداعيات "ملموسة"، مشددا على أن "هذا لن يكون في مصلحة ​الولايات المتحدة​، ولن يكون في مصلحة ​الاتحاد الأوروبي​، وسيكون له بالطبع عواقب سلبية على مستوى النمو العالمي".

وقال لومير للصحافيين بعد اجتماعه مع وزير الخزانة الأميركي ​ستيفن منوتشين​ ان "هذه القرارات سيكون لها عواقب سلبية للغاية سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية"، محذار الولايات المتحدة من "فتح جبهة أخرى في حروبها التجارية"، مشيرا الى أنه مع تباطؤ ​الاقتصاد العالمي​ "أعتقد أن مسؤوليتنا هي بذل قصارى جهدنا لتجنب هذا النوع من النزاعات".

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