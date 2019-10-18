الاتحاد الاوروبي يطالب تركيا مجددا بوقف هجومها في شمال سوريا

كرر قادة ​الاتحاد الأوروبي​ مطالبتهم ​تركيا​ بإنهاء هجومها على ​القوات​ الكردية في شمال ​سوريا​ وسحب قواتها من هناك، بعد إعلان ​أنقرة​ تعليق عمليتها العسكرية.

وقال القادة الأوروبيون في بيان إن "​المجلس الأوروبي​ أخذ علما بالإعلان التركي الأميركي الليلة بوقف كل العمليات العسكرية، وهو يحض تركيا مجددا على إنهاء عملياتها العسكرية وسحب قواتها واحترام القانون الإنساني الدولي".