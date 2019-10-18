كرر قادة الاتحاد الأوروبي مطالبتهم تركيا بإنهاء هجومها على القوات الكردية في شمال سوريا وسحب قواتها من هناك، بعد إعلان أنقرة تعليق عمليتها العسكرية.
وقال القادة الأوروبيون في بيان إن "المجلس الأوروبي أخذ علما بالإعلان التركي الأميركي الليلة بوقف كل العمليات العسكرية، وهو يحض تركيا مجددا على إنهاء عملياتها العسكرية وسحب قواتها واحترام القانون الإنساني الدولي".
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الاوروبي يطالب تركيا مجددا بوقف هجومها في شمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.