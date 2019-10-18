صوت لبنان: النيران تندلع في مبنى بلاس تاور 2 في وسط بيروت

أفادت إذاعة "سوت لبنان- الحرية والكرامة" أن "النيران تندلع في مبنى بلاس تاور 2 في ​وسط بيروت​ ونداءات استغاثة للدفاع المدني لاطفاء الحريق"، مشيرة الى أن مداخل بيروت لا تزال مقفلة، ولا سيما اوتستراد انطلياس-جل الديب الدورة، اوتستراد المطار، واتوستراد الجنوب عند خلدة.

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