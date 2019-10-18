سكاف: من حق الناس ان تتظاهر وعنف القوى الامنية مرفوض

أكدت رئيسة ​الكتلة الشعبية​ ​ميريام سكاف​ في تصريح لها عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "هذه الثورة تمثل ​الشعب اللبناني​ بدون استثناء، ومن حق الناس ان تتظاهر وتعبّر عن رأيها ووجعها بكل حرية وبالطرق المناسبة والمشروعة"، معتبرةً أن "​العنف​ والخشونة التي تتعاطى بها ​القوى الامنية​ مرفوضة".

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