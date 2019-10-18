شكرا لقرائتكم خبر عن "لجنة الصحة البرلمان" تستمع لخطة عمل وزارة الصحة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العمارى، اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من القضايا والمشكلات الخاصة بالمنظومة الصحية، والاستماع إلى وزيرة الصحة بشأن سياسة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وتجتمع لجنة الشئون الصحية يوم الأحد المقبل، لمناقشة طلب إحاطة بشأن إهدار المال العام في المستشفيات الحكومية فى فترة قصيرة لم تتعد عشرة سنوات مثل تهالك مبنى مستشفى الطور العام بمحافظة جنوب سيناء، وطلب إحاطة بشأن مستشفى الحميات بمدينة طور سيناء التى أصبحت مهجورة ولا تعمل للغرض التى أنشئت من أجله.
وخلال اجتماعها يوم الإثنين، تناقش اللجنة طلب إحاطة بشأن توفير عربة إسعاف لقرية السعدى وقرية قهبونة مركز الحسينية - محافظة الشرقية، وطلب إحاطة آخر بشأن معاناة خريجى دفعة صيدلة سنة 2018 من تأخر إعلان التكليف.
وتعقد لجنة الشئون الصحية بالبرلمان اجتماعا يوم الثلاثاء، للاستماع إلى بيان وزيرة الصحة والسكان، بشأن سياسة الوزارة خلال المرحلة القادمة.
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