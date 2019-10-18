الاتحاد الأوروبي يطالب أنقرة مجددا بإنهاء عملياتها العسكرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعيد إعلان أنقرة تعليق عملياتها العسكرية في شمالي سورية، كرر قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، مطالبتهم تركيا بإنهاء هجومها على القوات الكردية وسحب قواتها.
وكانت قد علّقت تركيا عمليتها العسكرية لمدة 120 ساعة، وأعلنت أنها ستنهيها إذا ما انسحبت القوات الكردية من "منطقة آمنة" بعمق 32 كيلومترا على طول حدودها.
ويبدو أن هذه الخطوة لم تكن كافية لإرضاء القادة الأوروبيين خلال قمتهم في بروكسل، وبعضهم ممن أوقف في وقت سابق مبيعات الأسلحة لأنقرة.
وقال القادة الأوروبيون ال28 في بيان صادر عن القمة إن "المجلس الأوروبي أخذ علما بالإعلان التركي الأميركي الليلة بتعليق كل العمليات العسكرية".
وأضاف البيان أن القادة "يدعون تركيا مجددا لإنهاء نشاطها العسكر،ي وسحب قواتها واحترام القانون الإنساني الدولي".
وتعتبر تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي أن عمليتها العسكرية ضرورية لوقف استخدام المنطقة الحدودية من قبل من تصفهم بـ"الإرهابيين" الأكراد لشن هجمات على أراضيها.
لكن الاتحاد الأوروبي يقول إن هذه العملية تتسبب في "معاناة إنسانية غير مقبولة"، وتقوض الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
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