الجيش الليبي يدمر أكبر مخزن سلاح للمليشيات بمصراتة

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العين الإخبارية - رضا شعبانالجمعة 2019/10/18 07:22 ص بتوقيت أبوظبي
طائرات لسلاح الجو الليبي - أرشيفية
دمر سلاح الجو الليبي، فجر الجمعة، أكبر مستودع لتخزين الصواريح والذخائر بمدينة مصراتة الذي تتخذه مليشيات الإخوان مقرا لها.
وقالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي: "إن سلاح الجو نفذ 7 طلعات جوية استهدفت مواقع هامة في مدينة مصراتة".
وأضاف البيان، "أن الطائرات قصفت مستودعا لتخزين الصواريخ والذخائر ومعدات الدفاع الجوي بمعسكر الحامية داخل المدينة".
ويعد هذا المخزن الرئيسي التي تعتمد عليه المليشيات في تخزين الذخيرة التركية القادمة من أنقرة عبر مطار مصراتة.
وقال اللواء محمد المنفور، قائد غرفة عمليات سلاح الجو: "إن القوات الجوية أسقطت طائرة تركية مسيرة كانت تحاول استهداف طائرات الجيش في سماء مصراتة".
وأضاف: "أن الجيش أسقط طائرة تركية أخرى من نوع بيرقدار في منطقة طمينة جنوب شرق الكلية الجوية بمصراتة أثناء محاولتها العودة للكلية بعد تنفيذها مهام قتالية ضد قوات الجيش في طرابلس".
وتستمر محاولات الجيش الليبي منذ 4 إبريل/نيسان الماضي في تطهير العاصمة طرابلس من سطوة المليشيات المسلحة.
وتتمترس المليشيات والتنظيمات الإرهابية في طرابلس ومصراتة وبعض الجيوب في مدن جنوب ليبيا خلف أسلحة تركية تتدفق عليها عبر طائرات يملكها الإرهابي عبد الحكيم بلحاج.
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