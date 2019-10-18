بدء توافد أعضاء النواب الليبي للمشاركة في اجتماعات القاهرة

بدأ أعضاء مجلس النواب الليبي التوافد إلى القاهرة؛ للمشاركة في الاجتماعات التي تعقد على مدى يومين وتستهدف توحيد الجهود الليبية ووضع خارطة طريق، فضلاً عن العمل على إيجاد حل للأزمة الحالية.



وتستضيف القاهرة، الجمعة، اجتماعات مجلس النواب الليبي، التي من المتوقع أن تشهد مناقشات بين البرلمانيين الليبيين للخروج من الأزمة الليبية، وذلك بناء على دعوة من مجلس النواب المصري.

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ويعد هذا الاجتماع هو الثاني الذي تستضيفه القاهرة لمجلس النواب الليبي، فقد استضافت القاهرة الاجتماع الأول في يوليو/تموز الماضي، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها القاهرة لتوحيد الرؤى الليبية.

وكان عبدالله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، قد أكد الأربعاء لـ"العين الإخبارية"، أن الاجتماع ينعقد على مدار يومين، وسيكون برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري.

وأشار "بليحق" إلى أنه من المقرر أن يحضر أكثر من 90 نائبا من كل الأقاليم الليبية، لافتا إلى أن الاجتماع يهدف لتوحيد جهود مجلس النواب كممثل شرعي للشعب الليبي، وتقريب وجهات النظر بين أعضائه من أجل أن يكون الحل المقبل في ليبيا من خلال مجلس النواب كممثل شرعي ووحيد للشعب.

ورجح بليحق عدم طرح القضايا العسكرية على جدول الأعمال، مشيرا إلى أن التركيز سيكون على القضايا الداخلية بالمجلس للخروج برؤية وموقف موحد حول حل الأزمة.