شركة أمن إماراتية توظف ضباطا إسرائيليين برواتب خيالية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية الأربعاء، عن قيام شركة أمن إماراتية تعمل لصالح المخابرات، بتوظيف ضباطاً إسرائيليين سابقين في جهاز الاستخبارات للعمل لديها وبرواتب خيالية.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية على موقعها الخاص باللغة الانجليزية، خلال تحقيق مطول إن شركة أمن إماراتية عملت على توظيف ضباطاً إسرائيليين عملوا في السابق في جهاز الاستخبارات “الشاباك” وذلك بهدف ملاحقة الصحافيين ونشطاء حقوق إنسان ”غربيين”.

وأضافت الصحيفة أن شركة الأمن الإماراتية ”دارك ماتر” والتي تعمل لحساب المخابرات الإماراتية تقدم رواتب ضخمة تصل إلى مليون دولار سنوياً لكل ضابط إسرائيلي يعمل فيها.

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وذكرت الصحيفة أن الاستخبارات الإسرائيلية “قلقة”؛ إذ ترى أنه لا يجب على خريجي الوحدات التكنولوجية التابعة للجيش الإسرائيلي أن يستخدموا المعرفة والمهارات التي اكتسبوها خلال خدمتهم العسكرية للعمل لدى شركة عربية لها علاقات وثيقة بنظام ديكتاتوري لا يقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة الإماراتية تدير مكتبا لها في قبرص يعمل به عدد من مطوري البرمجيات الإسرائيليين.

ونقلت عن مصدر في قطاع الاستخبارات السيبرانية الإسرائيلي قوله إن هذا “تهريب فعلي للملكية الفكرية الإسرائيلية من دون أي إشراف من وكالة الرقابة على الصادرات التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية”.

هذا وأفادت “هآرتس” بأن الشركة الإماراتية أُنشئت في العاصمة أبوظبي، عام 2015؛ وتدعي أن مهمتها تقتصر على “الدفاع الإلكتروني”، لكن تقارير إعلامية كشفت، في وقت سابق من العام الجاري، أنها تقدم خدمات “القرصنة” لصالح الاستخبارات الإماراتية ضد حقوقيين وصحافيين غربيين.