« بسبب مظاهرات بيروت» ...قرار حكومي بإغلاق المدارس والجامعات في لبنان

الموجز أعلن وزير التربية اللبناني أكرم شهيب إغلاق المدارس والجامعات اليوم الجمعة في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي عمت كافة المناطق اللبنانية . نشرت قناة "الجديد" اللبنانية تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ,جاء فيها : وزير التربية يعلن اقفال المدارس والجامعات يوم الجمعة في ١٨ تشرين الاول ٢٠١٩ بسبب الأوضاع الراهنة في البلاد .

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