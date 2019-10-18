«وزارة الصحة»: تطعيم 7 ملايين طالب ضد الالتهاب السحائى

الموجز

أكدت وزيرة الصحة والسكان، إنه يجرى تطعيم 7 ملايين طالب بمراحل التعليم المختلفة "أولى حضانة، أولى ابتدائى، أولى إعدادى، أولى ثانوى"، ضد مرض الالتهاب السحائى، نافية مجددا رصد أى حالات مصابة بالالتهاب السحائي بين تلاميذ المدارس بجميع محافظات الجمهورية.

من جانبه، أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، إلى أنه يتم تطعيم الحجاج والمعتمرين والقادمين من دول متوطن بها المرض لمنع دخوله أو أى أمراض أخرى إلى البلاد، كما تتم مناظرة جميع القادمين عن طريق الحجر الصحى بجميع الموانى "البرية والبحرية والجوية" .

وطالبت وزارة الصحة والسكان بالسادة المواطنين وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التى تهدف إلى إثارة البلبلة لدى المواطنين .

و تم تخصيص الخط الساخن "105" لاستقبال استفسارات المواطنين والإجابة عليها.