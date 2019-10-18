أبو سليمان: نريد أن نبدأ بالاصلاحات البنيوية قبل البحث في أي ضرائب

أكد ​وزير العمل​ ​كميل أبو سليمان​ لصحيفة "الجمهورية" "أننا لم نحضر الاجتماع المالي الذي عقده رئيس ​الحكومة​ إثر جلسة ​مجلس الوزراء​، لأننا أردنا أن نبدأ بالاصلاحات البنيوية أولاً قبل البحث في أي ضرائب"، مشددا على "أننا مع الاصلاحات البنيوية والبدء بخصخصة ​قطاع الاتصالات​".

وشدد على "أهمية أن يبدأ الحكام بأنفسهم أولاً، وأن يثبتوا للشعب ان ليس هناك هدر ولا فساد، قبل أن يطلبوا التضحيات من الشعب".