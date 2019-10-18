أبو سليمان: نريد أن نبدأ بالاصلاحات البنيوية قبل البحث في أي ضرائب

أكد وزير العمل كميل أبو سليمان لصحيفة "الجمهورية" "أننا لم نحضر الاجتماع المالي الذي عقده رئيس الحكومة إثر جلسة مجلس الوزراء، لأننا أردنا أن نبدأ بالاصلاحات البنيوية أولاً قبل البحث في أي ضرائب"، مشددا على "أننا مع الاصلاحات البنيوية والبدء بخصخصة قطاع الاتصالات".
وشدد على "أهمية أن يبدأ الحكام بأنفسهم أولاً، وأن يثبتوا للشعب ان ليس هناك هدر ولا فساد، قبل أن يطلبوا التضحيات من الشعب".
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