شربل نحاس عن ضريبة التخابر على "واتسآب": حكومة لا تكفّ عن إظهار عجزها

علق وزير الاتصالات السابق ​شربل نحاس​، على قرار وزير الاتصالات محمد شقير بفرض ضريبة على التخابر الهاتفي عبر تطبيق "الواتساب"، قائلا: "لا عجب لصدور قرار كهذا عن ​حكومة​ لا تكفّ عن إظهار عجزها، ولا ترى حلاً سوى في سَلب الناس 6 ​دولار​ات شهرياً، وهي ستأخذ هذا المبلغ بالتساوي من أفقر إنسان في ​لبنان​ الى أصحاب المليارات، أي بنسبة الضريبة نفسها".

وأوضح نحاس في حديث لصحيفة "الجمهورية أنه "في عملية حسابية صغيرة إنّ 6 دولارات شهرياً تعني 72 دولاراً سنوياً لخدمة التخابر عبر الانترنت. واذا افترضنا انّ هناك نحو 3 ملايين ونصف المليون مستخدم لهذه الخدمة، فهذا يعني انّ المدخول سيكون نحو 240 مليون دولار، وهذا المبلغ كفيل بشراء مبنى لشركة "تاتش" في "​سوليدير​" ومبنى آخر لـ"ألفا"، وبهذه الطريقة ستتأمّن العدالة الاجتماعية في البلد".