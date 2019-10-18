السفارة الكويتية في لبنان تدعو مواطنيها للابتعاد عن أماكن المظاهرات

دعت سفارة الكويت لدى لبنان، المواطنين الكويتيين الموجودين في لبنان إلى "التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن المظاهرات والتجمعات التي يشهدها لبنان"ن داعية مواطنيها الى "اتباع الإرشادات الأمنية والتواصل مع السفاره لأية استفسارات على رقم طوارئ السفارة 0096171171441".
وأعربت السفارة الكويتية عن تمنياتها للبنان دوام الامن والاستقرار.
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