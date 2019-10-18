جابر: أي إصلاحات تعد بها الحكومة وهي تطلب ملياري دولار لتمويل عجز الكهرباء؟

أكد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ​ياسين جابر​ أن "​الموازنة​ الجديدة لا تبشّر بالخير، إذا كانت قائمة على فرض مزيد من ​الضرائب​ على ال​لبنان​يين".

وفي حديث صحفي له، اوضح جابر أن "​صندوق النقد الدولي​ و​البنك الدولي​، أوصيا بعدم فرض ضرائب، لأن ​الاقتصاد اللبناني​ يعاني انكماشاً واختناقاً، يترافق مع نسبة الفوائد المرتفعة"، مشيراً الى ان "هناك مشكلة حقيقية في بنية الاقتصاد اللبناني، تستلزم قرارات جدية لمعالجتها، تبدأ بمعالجة الهدر الكبير في ​قطاع الكهرباء​".

وسأل: "أي إصلاحات تعد بها ​الحكومة​، وهي تطلب ما بين مليار ونصف المليار وملياري ​دولار​ لتمويل عجز الكهرباء سنوياً؟ ولماذا لا تأخذ بالعروض المقدمة من دول شقيقة، بينها مصر التي عرضت تزويد لبنان ب​الغاز​ المضغوط لمحطات الكهرباء بدل ​المازوت​ والفيول، وبما يوفر على الخزينة نصف مليار دولار سنوياً؟".

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