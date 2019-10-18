قاطيشه: نعارض الموازنة في الصيغة الموضوعة حاليا وسنصوت ضدها

أشار عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​وهبي قاطيشه​ إلى أن "فريقه السياسي يعارض ​الموازنة​ في الصيغة الموضوعة حالياً وسيصوّت ضدها في ​الحكومة​ وفي البرلمان"، مؤكداً أنه "لا يمكن زيادة مداخيل الخزينة إذا كان الوعاء مثقوباً، وطالما الإيرادات تذهب في مزاريب الهدر والسرقة".

وفي حديث صحفي له، دعا قاطيشا إلى "إقرار حزمة إصلاحات ضرورية، على رأسها وقف التهرب الجمركي، ووقف التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، ومعالجة ​أزمة الكهرباء​ المستفحلة، والتوظيف الذي يستخدم كرشوة انتخابية، ولم ينف وجود خلاف حقيقي داخل اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الموازنة".

وأشار الى أن "الخلاف الأول معنا حول الإصلاحات التي نطالب بها، والثاني بين المكونات السياسية الأخرى حول ​الضرائب​ المنوي فرضها".

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