الجمهورية: الرئيس عون رد 3 قوانين الى مجلس النواب لإعادة النظر فيها

علمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، رد 3 قوانين الى ​المجلس النيابي​ لإعادة النظر فيها، علماً انّ هذه القوانين تم إقرارها في ​الجلسة التشريعية​ الاخيرة التي عقدها المجلس النيابي".

وأوضحت الصحيفة أن "القوانين الثلاثة، فهي: القانون المتعلق بإنشاء نفق بيروت ـ ​شتورة​ ـ ​البقاع​، على أساس الـ BOT. والقانون المتعلق بأساتذة ​الجامعة اللبنانية​، والقاضي بزيادة 5 سنوات على المعاش التقاعدي لهؤلاء ​الاساتذة​. امّا القانون الثالث، فقالت مصادر نيابية انه يتعلق بسحب اعتماد 34 مليار ليرة من ​المؤسسة العامة للاسكان​، ونقله الى بعض الجمعيات".