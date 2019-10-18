وزير داخلية فرنسا: أحبطنا عملا إرهابيا استلهم مدبره خطته من هجمات 11 أيلول

أعلن وزير الداخلية الفرنسي ​كريستوف كاستانير​ أن "أجهزة ​الأمن​ الفرنسية اعتقلت شخصا كان يخطط لتنفيذ هجوم مستلهما خطته من هجمات 11 أيلول 2001 في ​الولايات المتحدة​".

وأشار كاستانير الى أن "فردا استلهم خطته من أحداث 11 أيلول والطائرات التي دمرت برجي ​مركز التجارة العالمي​ تم اعتقاله من قبل أجهزتنا الاستخبارية".

وأوضح أن "الشخص المذكور اعتقل قبل حادث 3 تشرين الاول، الذي قتل فيه ثلاثة ضباط شرطة وموظف مدني طعنا بالسكين على يد مهاجم ذي ميول إسلامية متطرفة، قتل بدوره برصاص شرطي آخر".

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