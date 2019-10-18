ترامب: "تنظيم داعش" تحت السيطرة ونواصل اعتقال المزيد

دافع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، خلال مراسم افتتاح مصنع في ​تكساس​، عن سياسته في ​الشرق الأوسط​ في مواجهة انتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لقرار إدارته سحب ​القوات الأميركية​ من ​شمال شرق سوريا​ وإبرام اتفاق مدته 120 ساعة لوقف التوغل التركي في تلك المنطقة، مؤكدا أن "​تنظيم داعش​ تحت السيطرة ونواصل اعتقال المزيد".

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