استقالة وزير الطاقة الأميركي ريك بيري

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، استقالة وزير الطاقة ريك بيري، الذي ورد اسمه في التحقيق المتعلق بعزل الرئيس، في أحدث رحيل لمسؤول رفيع في إدارة ترامب.
ولفت ترامب في تصريح من تكساس الى أن "ريك قام بعمل رائع في مجال الطاقة لكن الوقت حان الآن- ثلاث سنوات هي وقت طويل"، مشيرا الى أنه "لدينا بديل له".
ويأتي الإعلان بعد يوم على نشر مقابلة قال بيري فيها إنه تواصل مع المحامي الخاص لترامب، رودي جولياني بناء على أوامر من ترامب حول قضية فساد مزعومة في أوكرانيا.
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