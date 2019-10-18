يونكر حذّر من وضع معقّد اذا رفض النواب البريطانيون اتفاق "بريكست"

حذّر رئيس ​المفوضية الأوروبية​ ​جان كلود يونكر​ من "وضع معقّد للغاية" في حال رفض ​مجلس العموم البريطاني​ المصادقة على اتفاق ​بريكست​ الجديد الذي تم التوصل اليه بعد جهد شاق جدا.

يذكر أن فريقي المفاوضين من ​الاتحاد الأوروبي​ و​المملكة المتحدة​، توصلا إلى اتفاق لخروج ​بريطانيا​ من الاتحاد، قبل موعد انعقاد اجتماع القادة الأوروبيين في ​بروكسل​.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، ​بوريس جونسون​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي "أننا توصلنا إلى اتفاق عظيم نستعيد به السيطرة".

وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، التوصل إلى اتفاق في تغريدة قال فيها "إذا كانت ثمة إرادة فسيكون هناك اتفاق، ونحن لدينا اتفاق عادل ومتوازن".

وكان مفاوضو الجانبين ينقحون في الفترة الأخيرة النص القانوني للاتفاق، ولكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمانين البريطاني والأوروبي عليه.