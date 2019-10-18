غوتيريس يرحب بالاتفاق التركي الأميركي بشأن عملية "نبع السلام" شمال سوريا

رحب الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، بالاتفاق التركي الأميركي الذي أعلن في وقت سابق الخميس بشأن عملية "نبع ​السلام​" التركية، مشيراً إلى ان "الطريق لا يزال أمامنا طويلا لإيجاد حل فعال للأزمة في ​سوريا​".

وفي وقت سابق الخميس، قال وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​، إن "​تركيا​ ستعلّق عملية نبع السلام، لمدة 120 ساعة من أجل انسحاب تنظيم بي كا كا/ ي ب ك، وهذا ليس وقفا ل​إطلاق النار​".