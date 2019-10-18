غوتيريس يرحب بالاتفاق التركي الأميركي بشأن عملية "نبع السلام" شمال سوريا

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بالاتفاق التركي الأميركي الذي أعلن في وقت سابق الخميس بشأن عملية "نبع السلام" التركية، مشيراً إلى ان "الطريق لا يزال أمامنا طويلا لإيجاد حل فعال للأزمة في سوريا".
وفي وقت سابق الخميس، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن "تركيا ستعلّق عملية نبع السلام، لمدة 120 ساعة من أجل انسحاب تنظيم بي كا كا/ ي ب ك، وهذا ليس وقفا لإطلاق النار".
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