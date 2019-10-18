مقتل 3 مسلحين بعد هجوم على مطار في البرازيل

أعلنت متحدثة باسم ​الشرطة العسكرية​ الفرنسية، في حديث لوكالة "فرانس برس" أن "مسلحين مدججين ب​السلاح​، هاجموا مطار فيراكوبوس وسرقوا أموالا عربة مصفحة قبل هروبهم واحتجازهم أما وطفلا كرهائن"، مشيرة الى أن "ثلاثة مهاجمين قتلوا خلال الحادث الذي بدأ في الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي (13:00 توقيت غرينتش) في صالة البضائع في ​المطار​ الذي يبعد 100 كيلومتر من ساو باولو".

وقالت الشركة المشغلة للمطار إن الرحلات تم تعليقها لمدة 20 دقيقة إثر الحادث، مشيرة الى أن المهاجمين دخلوا لصالة البضائع على متن شاحنتين تماثلان شاحنات مسؤولي سلطات الطيران.

واستخدمت عدد من ​الشاحنات​ لإعاقة السير على طريق سريع يؤدي للمطار، في محاولة على ما يبدو لعرقلة وصول الشرطة لموقع الهجوم. ونجح مسلح على الأقل في الهروب لمنطقة سكنية مجاورة حيث احتجز أما وطفلها كرهائن في منزلهما.

وذكر موقع "جي وان" الإخباري أنه تم إطلاق سراح الرهائن بعد أن قام قناص بقتل المسلح. ولم يعرف على الفور عدد المسلحين المشاركين في السرقة.

وأوضحت الشرطة أن المهاجمين المسلحين هربوا بمبالغ غير محددة من شاحنة مصفحة تابعة لشركة "برينكس" الأميركية.