أعلنت متحدثة باسم الشرطة العسكرية الفرنسية، في حديث لوكالة "فرانس برس" أن "مسلحين مدججين بالسلاح، هاجموا مطار فيراكوبوس وسرقوا أموالا عربة مصفحة قبل هروبهم واحتجازهم أما وطفلا كرهائن"، مشيرة الى أن "ثلاثة مهاجمين قتلوا خلال الحادث الذي بدأ في الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي (13:00 توقيت غرينتش) في صالة البضائع في المطار الذي يبعد 100 كيلومتر من ساو باولو".
وقالت الشركة المشغلة للمطار إن الرحلات تم تعليقها لمدة 20 دقيقة إثر الحادث، مشيرة الى أن المهاجمين دخلوا لصالة البضائع على متن شاحنتين تماثلان شاحنات مسؤولي سلطات الطيران.
واستخدمت عدد من الشاحنات لإعاقة السير على طريق سريع يؤدي للمطار، في محاولة على ما يبدو لعرقلة وصول الشرطة لموقع الهجوم. ونجح مسلح على الأقل في الهروب لمنطقة سكنية مجاورة حيث احتجز أما وطفلها كرهائن في منزلهما.
وذكر موقع "جي وان" الإخباري أنه تم إطلاق سراح الرهائن بعد أن قام قناص بقتل المسلح. ولم يعرف على الفور عدد المسلحين المشاركين في السرقة.
وأوضحت الشرطة أن المهاجمين المسلحين هربوا بمبالغ غير محددة من شاحنة مصفحة تابعة لشركة "برينكس" الأميركية.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 3 مسلحين بعد هجوم على مطار في البرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.