LBC: محاولة لاقتحام مكتب "التيار الوطني الحر" في طرابلس

أفادت قناة الـ"LBC" عن "محاولة لاقتحام مكتب "​التيار الوطني الحر​" في ​طرابلس​". وشهد لبنان بدءا من مساء اليوم تظاهرات شعبية وقطع طرقات في عدد من المناطق احتجاجًا على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

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