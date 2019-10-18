الجديد: معلومات عن مقتل 2 من العمال الاجانب بعد اختناقهما بمبنى كانت النيران قد دخلته بوسط بيروت

أفادت قناة "الجديد" بأن "هناك معلومات عن مقتل 2 من ​العمال​ الاجانب بعد اختناقهما في مبنى شهوان قرب مسجد محمد الامين كانت النيران قد دخلته و​الدفاع المدني​ يعمل على سحب الجثتين".

شهد لبنان مساء امس وحتى ساعات الفجر الاولى تظاهرات شعبية وقطع طرقات في عدد من المناطق احتجاجًا على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد وذلك على خلفية الاقتراح الذي تقدم به وزير الاتصالات محمد شقير بوضع ضريبة على مكالمات الواتساب، تخللها اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الامنية في ساحة رياض الصلح ووقوع عشرات الجرحى.

ويذكر انه تم الاعتداء على مكاتب عدد من المسؤولين السياسيين ومنهم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وعضوي كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر والنائب هاني قبيسي في النبطية، اضافة للتعدي على مكتب التيار الوطني الحر بطرابلس.