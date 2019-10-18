أعلنت "الهيئة الادارية ل​رابطة موظفي الادارة العامة​" أنه "نظرا إلى حال الغليان الشعبي التي تمر بها البلاد، واحتجاجا على كل ما يطرح من أوراق اصلاحية تطاول الموظفين والمتقاعدين في شكل خاص، والمواطنين في شكل عام، واغفال التطرق الى مكامن الإهدار الحقيقية، وافساحا في المجال امام الموظفين للمشاركة في ​الاحتجاجات​ الشعبية والتعبير عن رأيهم، نعلن الاضراب العام غدا الجمعة الواقع في 18/10/2019، في كل ​الادارات العامة​ على ان تحدد الخطوات التالية في بيان لاحق يعلن في ضوء المعطيات في حينه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رابطة موظفي الادارة العامة: غدا إضراب عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.