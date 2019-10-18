شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق المطلوبة من "الأعلى للإعلام" لترخيص المواقع الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، عدداً من الشروط لتقنين الأوضاع ومنح التراخيص الجديدة بالنسبة لوسائل الإعلام المختلفة والمواقع الإلكترونية، وذلك تنفيذًا لقانون 180 لسنة 2018 الذى منح المجلس حق منح التراخيص للمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها .

ووفقا لاستمارة التسجيل الإلكترونى للحصول على ترخيص الموقع الإلكترونى و المتواجدة على موقع المجلس الأعلى للاعلام، جاءت الأوراق المطلوبة كالآتى:

1-صورة بطاقة الرقم القومى لمالك الموقع ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير

2 -صحيفة الحالة الجنائية للمالك

Advertisements

3- البطاقة الضريبة .

4- السجل التجارى .

5- سداد الرسوم المقررة بالقانون وقدرها 50 ألف جنيه .

6- يتم الدفع فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ماسبيرو (كاش او شيك مقبول الدفع )

وإرفاق صورة من الإيداع أثناء تقديم الأوارق إلكترونيا .