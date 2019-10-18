الاتحاد الأوروبي يعلن التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن بريكست

وكالات- أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر أن مفاوضي بريطانيا والاتحاد الأوروبي تمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن خروج المملكة المتحدة من التكتل (بريكست).
وكتب يونكر، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،اليوم الخميس 17 أكتوبر 2019 إن الاتفاق الجديد "عادل ومتوازن لكل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".
وأوصى يونكر القمة الأوروبية المقررة اليوم في بروكسل بالمصادقة على الاتفاق الجديد.
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