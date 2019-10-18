قرار حكومي عاجل بعد مظاهرات بيروت



أعلن وزير التربية والتعليم اللبناني، أكرم شهيب، اليوم الجمعة، قرارًا بإغلاق المدارس والجامعات، بسبب الوضع الحالي في البلاد.

ونشرت قناة "الجديد" اللبنانية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أوضحت أن وزارة التربية والتعليم قد أصدرت

هذا القرار على خلفية احتجاجات اندلعت في بيروت وعدة مناطق أخرى.

وأصدر رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، مساء أمس الخميس، قرارا عاجلا بعد اشتعال الاحتجاجات التي اندلعت في بيروت

وعدة مناطق أخرى، على خلفية قوانين الضرائب الجديدة المفروضة على تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" وأمثاله.

وتأتي هذه الأحداث بعد أن أعلنت الحكومة اللبنانية الموافقة على فرض رسم على الاتصالات الصوتية عبر تطبيق "واتساب" والتطبيقات الأخرى المماثلة، وذلك في إطار مساع لزيادة الإيرادات في مشروع ميزانية البلاد للعام 2020.

