قتلى في هجوم على مطار في البرازيل

داهم مسلحون مدججون بالأسلحة مطارا في البرازيل، على ما قال مسؤولون، في حادث تضمن سرقة أموال من عربة مصفحة قبل هروبهم واحتجازهم أما وطفلا كرهائن، وفق ما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة العسكرية لوكالة فرانس برس إنّ ثلاثة مهاجمين قتلوا خلال

الحادث الذي بدأ في الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي (13:00 ت ج) في صالة البضائع في مطار فيراكوبوس على بعد 100 كلم من ساو باولو.

وقتل مسلحان وأصيب شرطي بجروح أثناء تبادل لإطلاق النار في

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صالة المطار.

وقالت الشركة المشغلة للمطار إنّ الرحلات تم تعليقها لمدة 20 دقيقة إثر الحادث.

واستخدمت عدد من الشاحنات لإعاقة السير على طريق سريع يؤدي للمطار، في محاولة على ما يبدو لعرقلة وصول الشرطة لموقع الهجوم.

ونجح مسلح على الأقل في الهروب لمنطقة سكنية مجاورة حيث احتجز أما وطفلها كرهائن في منزلهما، حسب ما ذكرت المتحدثة باسم الشرطة العسكرية.