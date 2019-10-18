وزارة الطيران المدنى : قبول استقالة رئيس شركة سمارت صاحبة فيديو محمد رمضان

الموجز

أعلنت وزارة الطيران المدني في بيان رسمي لها عن قبول استقالة رئيس شركة سمارت للطيران .

وجاء في البيان :

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التقى اليوم الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى بالطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة شركة سمارت للطيران الذى تقدم باستقالته ، وقد تم قبول الاستقاله .

هذا وقد قدم وزير الطيران الشكر للطيار رشدى زكريا على مجهوداته خلال فترة توليه رئاسة الشركة متمنيا له التوفيق فى حياته المستقبليه .

جدير بالذكر أن شركة سمارت هى صاحبة واقعة فيديو محمد رمضان.