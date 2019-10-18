الموجز
أعلنت وزارة الطيران المدني في بيان رسمي لها عن قبول استقالة رئيس شركة سمارت للطيران .
وجاء في البيان :
التقى اليوم الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى بالطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة شركة سمارت للطيران الذى تقدم باستقالته ، وقد تم قبول الاستقاله .
هذا وقد قدم وزير الطيران الشكر للطيار رشدى زكريا على مجهوداته خلال فترة توليه رئاسة الشركة متمنيا له التوفيق فى حياته المستقبليه .
جدير بالذكر أن شركة سمارت هى صاحبة واقعة فيديو محمد رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الطيران المدنى : قبول استقالة رئيس شركة سمارت صاحبة فيديو محمد رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.