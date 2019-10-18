الراعي عن التظاهرات بلبنان: نرفض مع المتظاهرين فرض ضرائب اضافية على الشعب

علق ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ خلال لقائه الجالية ال​لبنان​ية في كوتونو البينان على التظاهرات الشعبية القائمة في معظم المناطق اللبنانية، معتبرا ان "​الشعب اللبناني​ لم يعد يحتمل أي ضريبة اضافية، وان على ​الحكومة​ ان تعالج اسباب الازمة الاقتصادية و​العجز المالي​ في ​الدولة​".

وتوجه إلى المسؤولين، قائلا "اضبطوا المال العام، أوقفوا التهريب في المرافق الشرعية اولا، في المرفأ و​المطار​ والمعابر الشرعية، اوقفوا الخوات والعمولة والرشوات والكوميسيون الذي تحصلون عليه انتم لتوافقوا على التهريب، اوقفوا الإهدار، اقفلوا المزاريب المسلطة على جيوبكم سرقة ونهبا، قبل فرض الضرائب على الشعب الفقير الذي بات يشكل اكثر من ثلث الشعب اللبناني. كلكم يعلم ان نسبة ​البطالة​ في لبنان قاربت الـ 40 في المئة، والجوع والعوز باتا يهددان الكثير من المواطنين، معكم من كوتونو نرفع الصوت عاليا لنرفض مع المتظاهرين في لبنان فرض ضرائب اضافية على الشعب اللبناني. ونقول للسلطة السياسية، يكفي نهب المال العام، يكفي إهدار المال العام، يكفي فسادا، ويكفي تهريبا عبر المرافق الشرعية وغير الشرعية والا سنعتبر تقاعصكم اضطهادا للشعب اللبناني وامعانا في رميه واغراقه في حال ​الفقر​ وكأنكم تريدون تهجيره من لبنان قائلين له: "اخرج من لبنان، لا دور لك فيه ولا مكان، لبنان ليس وطنك. نحن نرفض كل هذا ونريد ان يكون لبنان وطنا لكل ابنائه ونريد ان يبقى ابناء لبنان في وطنهم".