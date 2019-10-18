mtv: المتظاهرون ينصبون خيمتين في ساحة رياض الصلح

أفادت قناة الـ"MTV" بأن "المتظاهرين ينصبون خيمتين في ​ساحة رياض الصلح​". وشهد لبنان بدءا من مساء اليوم تظاهرات شعبية وقطع طرقات في عدد من المناطق احتجاجًا على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

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