تضارب في المعلومات حول اقفال المصارف غدا

تضاربت المعلومات حول اقفال المصارف غدا، ففي حين أفادت قناة الـ"NBN" بأن ​جمعية المصارف​ نفت تلقيها اي طلب من رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بإقفال المصارف غدا الجمعة، اكدت قناة الـ "lbc" بأن جمعية المصارف قررت اقفال المصارف يوم غد الجمعة نظرا للاوضاع الراهنة في البلاد.

وشهد لبنان بدءا من مساء اليوم تظاهرات شعبية وقطع طرقات في عدد من المناطق احتجاجًا على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.