كتانة: خمس سيارات اسعاف في رياض الصلح وتسجيل 22 حالة اغماء نقلت إلى المستشفيات

أعلن الأمين العام للصليب الأحمر ​جورج كتانة​ في حديث تلفزيوني أن "خمس سيارات اسعاف توجهت الى ​ساحة رياض الصلح​ وتم تسجيل 22 حالة اغماء نقلت إلى ​المستشفيات​ و70 حالة عولجت على الارض في صفوف المتظاهرين و​القوى الأمنية​"، مؤكدا انه "لا يوجد ​حالات​ خطيرة في صفوف الجرحى الذين سقطوا في ساحة رياض الصلح".



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