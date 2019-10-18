النشرة: اقفال الطريق امام مستشفى الروم في الاشرفية

افاد مراسل "النشرة" بأن "عددا من المحتجين اقدموا على اقفال الطريق امام ​مستشفى الروم​ في ​الاشرفية​ بالاطارات المشتعلة وذلك احتجاجا على الاوضاع المعيشية في ​لبنان​".

وشهد لبنان بدءا من مساء اليوم تظاهرات شعبية وقطع طرقات في عدد من المناطق احتجاجًا على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.