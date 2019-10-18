القوى الامنية تخلي ساحة رياض الصلح ومحيطه وانتقال المتظاهرين إلى ساحة الشهداء

أخلت ​القوى الامنية​ ساحة رياض الصلح ومحيطه وانتقال المتظاهرين إلى ساحة الشهداء. وشهد لبنان بدءا من مساء اليوم تظاهرات شعبية وقطع طرقات في عدد من المناطق احتجاجًا على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

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