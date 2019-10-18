أعلنت المديرية العامة ل​قوى الامن​ الداخلي عن "وصول عدد الاصابات في صفوف العناصر الى 60، مع حرصنا وايماننا ب​حرية التعبير​، ولكننا لن نقبل بالاعتداء على عناصر قوى الامن وعلى الاملاك العامة والخاصة"، منبهاً الى ان "كل مخل بالامن وكل شخص تبين انه اعتدى على الاملاك العامة والخاصة وعلى عناصر قوى الامن سيتم توقيفه وفقاً للقانون".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: وصول عدد الاصابات بصفوف العناصر الى 60 وسيتم توقيف كل من يعتدي علينا وعلى الاملك العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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