جعجع: بصدد اعادة نظرة شاملة وكاملة والتشاور مع حلفائنا لاتخاذ القرار المناسب

اعلن المكتب الاعلامي لرئيس حزب القوات ال​لبنان​ية ​سمير جعجع​ انه "فور عودة جعجع من الخارج، مساء اليوم، وعلى وقع انتشار ​الاحتجاجات​ في كل المناطق اللبنانية، أجرى اتصالات بكل من رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​".

ولفت جعجع الى انه "حقاً لأمر مؤسف أن نرى البلاد في هذه الحالة والمؤسف أكثر أننا حذرنا كثيراً في الاشهر الاخيرة من الوصول الى هذه الحالة، وطالبنا مرات عدة بحكومة جديدة مختلفة جدا مؤلفة من اخصائيين وتقنيين تستطيع اعطاء صورة مغايرة عن لبنان وتعيد الثقة وتبدأ بعملية النهوض الاقتصادي من جديد"، مؤكدا "اننا سنستمر ب​الاتصالات​ والاجتماعات طيلة هذه الليلة للتوصل الى افضل ما يمكن عمله بعد تدهور الاوضاع بهذا الشكل"، مشددا على "اننا بصدد اعادة نظرة شاملة وكاملة والتشاور مع حلفائنا بهذا الشان لاتخاذ القرار المناسب".