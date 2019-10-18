سقوط عشرات الجرحى نتيجة المواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين بوسط بيروت

افادت معلومات صحافية عن "سقوط عشرات الجرحى نتيجة المواجهات بين ​القوى الأمنية​ والمتظاهرين في ​وسط بيروت​، كما سُجلت حالات من الاغماء نتجية اطلاق القوى الأمنية للقنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين".

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