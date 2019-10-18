القوى الأمنية تطلق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في وسط بيروت

أطلقت ​القوى الأمنية​ القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في ​وسط بيروت​، في ظل استمرار المواجهات العنيفة. هذا وتعرض فريق عمل الـ mtv المؤلف من جويس عقيقي وكريستيان أبي نادر للضرب وتكسير الكاميرا من قبل بعض المعتصمين في وسط بيروت.

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