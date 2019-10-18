لودريان دعا العراق للتعاون بشأن محاكمة عناصر "داعش" أمام المحاكم العراقية

دعا وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، المسؤولين العراقيين، إلى "التعاون من أجل محاكمة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، أمام المحاكم العراقية"، مشيراً إلى ان "داعش" لم ينته بعد، مؤكدا أن فرنسا ستعمل مع العراق لمواصلة محاربة التنظيم.
ووصل لودريان، في وقت سابق من مساء الخميس، إلى أربيل، قادما من بغداد، حيث التقى رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، ورئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح.
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