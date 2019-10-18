لودريان دعا العراق للتعاون بشأن محاكمة عناصر "داعش" أمام المحاكم العراقية

دعا وزير الخارجية الفرنسي ​جون إيف لودريان​، المسؤولين ​العراق​يين، إلى "التعاون من أجل محاكمة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، أمام المحاكم العراقية"، مشيراً إلى ان "داعش" لم ينته بعد، مؤكدا أن ​فرنسا​ ستعمل مع العراق لمواصلة محاربة التنظيم.

ووصل لودريان، في وقت سابق من مساء الخميس، إلى ​أربيل​، قادما من ​بغداد​، حيث التقى رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، و​رئيس الجمهورية​ العراقي، ​برهم صالح​.